ЕС утвердил санкции против 22 высокопоставленных чинов Минобороны Беларуси

Главы МИД Евросоюза 28 февраля приняли решение о введении санкций в отношении 22 высокопоставленных военнослужащих и чиновников Минобороны Беларуси.
В санкционный список, который вступить в силу 1 марта после официальной публикации, включены:
Леонид Косинский , начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;
Игорь Можиловский , начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь;
Олег Воинов , начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси;
Сергей Саута , начальник Департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;
Иван Богуславский , начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь;
Дмитрий Михалап , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси;
Анатолий Булавка , заместитель командующего по идеологической работе, начальник идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси;
Виктор Сойко , заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружения ВВС и Войск ПВО Беларуси;
Юрий Пейганович , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по тылу;
Александр Басс , заместитель командующего Западным оперативным командованием Беларуси;
Дмитрий Бекрен, заместитель командующего войсками по идеологии, начальник управления идеологии Западного оперативного командования.
Как сообщают западные СМИ, 1 марта будет принято решение о дополнительных экономических санкциях против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины.