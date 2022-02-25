Лидеры стран ЕС договорились о новых санкциях против России и Беларуси

Лидеры стран ЕС на срочном заседании 24 февраля в связи с нападением России на Украину договорились о санкциях против России, которые будут иметь «серьезные последствия».

В принятом по итогам заседания заявлении говорится, что ограничительные меры затронут финансовый, энергетический и транспортный сектора, товары двойного назначения, контроль над экспортом, визовую политику, а критерии для введения санкций будут расширены.

«Европейский совет призывает к срочной подготовке и принятию дальнейшего персональных и экономических санкций, которые также затронут и Беларусь», – сказано в заявлении.

Лидеры ЕС заявили, что Россия грубо нарушила международное право и подорвала европейскую глобальную безопасность и стабильность, также осудили действия властей Беларуси.

«Европейский совет также решительно осуждает вовлечение Беларуси в эту агрессию против Украины и призывает ее воздержаться от таких действий и выполнять свои международные обязательства», – говорится в документе.