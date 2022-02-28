Компания Shell заявила о прекращении деятельности в России

Shell Plc выходит из своих российских газовых предприятий, включая крупный завод по производству сжиженного природного газа, после того, как вторжение в Украину изменило правила взаимодействия между западными компаниями и Москвой, передает Bloomberg.

Это решение следует за аналогичным шагом со стороны BP Plc, которая объявила в воскресенье, что избавится от своей доли в государственном нефтедобывающем предприятии ПАО «Роснефть», получив финансовый удар в размере 25 миллиардов долларов.

Shell прекращает сотрудничество с ПАО «Газпром», еще одним контролируемым Кремлем гигантом, руководство которого тесно связано с Путиным.

«Наше решение о выходе мы принимаем с уверенностью», — сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден. «Мы не можем и не будем стоять в стороне».

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, это означает, что Shell, в частности, выйдет из проекта "Сахалин-2" по производству сжиженного природного газа (СПГ), в котором компании принадлежит 27,5% акций, и проекта "Северный поток - 2" (10% акций).