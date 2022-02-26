Последнее обновление: 26.02.2022 18:20

Госпогранслужба Украины обвиняет Беларусь в обстрелах украинской территории

Государственная пограничная служба Украины обвинила белорусские власти в артиллерийских обстрелах территории Украины.

«Обстрелы из Беларуси — летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что в Ровенской области, из Беларуси прилетел, скорее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы», — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины

«Стоит отметить, что именно на этом участке госграницы пограничники уже несколько раз замечали следы запуска ракет с территории страны, официально отрекающейся от соучастия в российской агрессии против Украины. Возможно, таким образом Беларусь хочет ограничить количество свидетелей ее преступной деятельности», - также сказано в сообщении.

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