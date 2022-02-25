Украина обвиняет Минобороны Беларуси в атаках на электронную почту военных

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о массовых атаках со стороны Республики Беларусь на адреса электронной почты украинских военных.

"Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации учетной записи осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует имеющиеся контактные адреса для дальнейших рассылок", - говорится в сообщении пресс-службы Госспецсвязи Украины.

Атаки обнаружены на адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua.

В сообщении сказано, что указанные действия совершаются группой UNC1151, расположенной в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Беларуси.