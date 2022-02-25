Власти Беларуси продолжают зачищать телеграм-каналы

Белорусские власти признали экстремистскими еще два телеграм-канала, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«По заявлениям прокуратуры Центрального района г.Минска информационная продукция Telegram-каналов «Глаза Минска – Центр» и «Кибер-компот (не экстремистский)» признана экстремистскими материалами», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Гродненской области возбуждено уголовное дело за оскорбление прокурора Гродно (ст.369 УК РБ).

«… установлен факт размещения в общедоступном Telegram-канале сообщений (комментариев), унижающих честь и достоинство представителя власти – прокурора г.Гродно, в связи с выполнением им служебных обязанностей», - говорится в сообщении.