МВД Беларуси будет избирательно наказывать за подписку на экстремистские каналы

Начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков утверждает, что теперь силовики будут индивидуально подходить к вопросу наказания за подписку на экстремистские телеграм-каналы.

«Люди, которые подписаны на эти каналы, являются участниками этого сообщества, и так или иначе выступают соучастниками. И в отношении них будут проводиться эти мероприятия. Если же человек подписался по глупости, оступился, у него была возможность отписаться от канала, но он этого не сделал, но в сообществе он не участвует, привлекать его к ответственности — не совсем правильно. Поэтому в каждом случае индивидуально будем разбираться. Делать человека без вины виноватым никто не будет», - заявил Резенков, которого цитирует «Вечерний Гродно».

«Но если он умышленно, корыстно этим занимался, да еще и получал за это средства, должен понести ответственность. К этим людям мы приходим домой, у нас есть основания провести обыск с тем, чтобы найти новые свидетельства того, что они могли совершать иные преступления. Как правило, у них в квартире есть бчбшная символика. В личной переписке они пишут призывы свергать действующую власть. Эти люди однозначно будут привлекаться к ответственности», - уточнил он.