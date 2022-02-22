Медведев грозит Европе газом по 2 тыс. евро после решения по Nord Stream 2

Остановка сертификации «Северного потока-2» приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс. за 1 тыс. кубометров, заявил в Twitter зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал он.

Исторический рекорд стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне был установлен 21 декабря 2021 года, когда она превысила отметку $2000 за тыс. кубометров. До этого рекордной была цена, достигнутая 6 октября 2021 года — $1900 за одну тыс. кубометров, передает РБК.

О решении приостановить сертификацию «Северного потока-2» заявил Шольц заявил 22 февраля. По его словам, газопровод пока невозможно сертифицировать после «последних действий» России и ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР.