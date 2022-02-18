Силовики в Беларуси с 21 февраля переходят на усиленный режим в связи с референдумом

Сотрудники МВД РБ с 21 по 28 февраля будет нести службу в усиленном режиме в связи с проведением конституционного референдума.

Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка МВД РБ Александр Купченя.

"С 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, сотрудниками милиции будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования", - сообщил Купченя.

Он предупредил, что фиксируется "каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий, содержащее угрозы и оскорбления в связи с их общественной деятельностью, будь то листовки в почтовых ящиках, звонки по телефону, сообщения в мессенджерах и социальных сетях".

"Каждому факту будет дана оценка в соответствии с уголовным или административным законодательством", - подчеркнул Купченя.

Он сообщил, что уже возбуждено "девять уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме, клеветы и порчи имущества".