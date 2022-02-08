Лукашенко: Запад не признает итоги референдума

Лукашенко обвинил Запад в том, что он не признает результаты предстоящего конституционного референдума.

«…этот выбор (народа – ред.) уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они ее уже перечеркнули. Им все не нравилось. Точно так будет и сейчас, не станет исключением предстоящая кампания", - заявил Лукашенко на заседании Совбеза.

По его словам, давление на Беларусь не прекращается и не прекратится.

"Понимаю. Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские и авторитетные там эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам, то, что мы могли отследить, - больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают", - сказал он.