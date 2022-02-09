Последнее обновление: 09.02.2022 13:05

Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки достигло 797188

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 февраля 2022 года выросло до 797188 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6190 человек.

Выздоровели и выписаны 783649 (+239) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8254 человека (25,69% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12010784 (+32122) теста на коронавирус.

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