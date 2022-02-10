Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 805651 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 фквраля 2022 года выросло до 805651 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6204 человек.

Выздоровели и выписаны 792007 (+8463) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6204 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8463 человека (24,64% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12045122 (+34332) теста на коронавирус.