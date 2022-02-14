Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 838571 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 февраля 2022 года выросло до 838571 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 6265 человек.

Выздоровели и выписаны 823890 (+413) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6265 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 6605 человек (42,71% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12153269 (+15463) тестов на коронавирус.