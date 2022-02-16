Последнее обновление: 16.02.2022 16:07

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 851636 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 февраля 2022 года выросло до 851636 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6295 человек.

Выздоровели и выписаны 836809 (+1978) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6295 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 7919 человек (29,26% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12188071 (+27065) тест на коронавирус.

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