Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки достигло 783260

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 февраля 2022 года выросло до 773260 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 6159 человек.

Выздоровели и выписаны 770567 (+440) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6159 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 5869 человек (26,4% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11967413 (+22230) тестов на коронавирус.