Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки снова подскочило в 1,5 раза

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 февраля 2022 года выросло до 760845 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6116 человек

Выздоровели и выписаны 749595 (+1114) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6116 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 7350 человек (15,53% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11870801 (+47324) тест на коронавирус.

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