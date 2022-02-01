Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 744871 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 февраля 2022 года выросло до 744871 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 6067 человек

Выздоровели и выписаны 734885 (+1359) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1918 человек (17,45% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11731354 (+10989) теста на коронавирус.