Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 726860 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 января 2022 года выросло до 726860 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5933 человек

Выздоровели и выписаны 719581 (+1969) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5933 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1957 человек (7,84% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11487520 (+24935) тестов на коронавирус.