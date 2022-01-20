Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 721103 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 января 2022 года выросло до 721103 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5882 человек.

Выздоровели и выписаны 713965 (+1726) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1618 человек (6,39% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11414423 (+25283) теста на коронавирус.