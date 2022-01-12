Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 710632 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 января 2022 года выросло до 710632 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 5657 человек

Выздоровели и выписаны 703216 (+1046) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5657 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1010 человек (2,85% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11245599 (+35423) теста на коронавирус.