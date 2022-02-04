Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

Роснефть подписала соглашение о поставке 100 млн т нефти в Китай

Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение десяти лет.

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая, сообщила пресс-служба «Роснефти». Условия нового контракта в сообщении не указываются.

Переговоры между компаниями состоялись в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин, где в пятницу, 4 февраля, стартуют Олимпийские игры, передает РБК.

«К нашей сегодняшней встрече наши нефтяники подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику», — заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Совокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года. По собственным данным, компания уже обеспечивает 7% общей потребности страны в этом сырье. Она также называет себя одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай — с 2009 года экспортировала около 41 млн т нефтепродуктов.



<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование