Эстония приостанавливает транзит белорусских нефтепродуктов

В четверг правительство Эстонии приняло решение о введении дополнительных санкций в отношении Беларуси и приостановлении транзита нефтепродуктов из этой страны через Эстонию.

"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси, приостановив транзит черной нефти под таможенным кодом 2707 через Эстонию", - заявила премьер Кая Каллас на пресс-конференции правительства в четверг.

Каллас при этом сослалась на освещавшийся в начале этой недели в СМИ транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию, объем которого резко вырос в прошлом году.

"Товары с кодом 2707 напрямую не подпадают под санкции, в этом смысле данная деятельность была юридически корректной. Но целью санкций является оказание давления на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение", - отметила Каллас, подчеркнув, что внешняя политика Эстонии всегда была основана на ценностях и останется таковой и впредь.

С инициативой введения дополнительных санкций в отношении белорусской продукции выступило Министерство финансов. В среду министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус направила соответствующее обращение премьер-министру и министерству иностранных дел.

"Евросоюз ввел санкции в отношении Республики Беларусь в связи с нарушением международных избирательных стандартов и прав человека, а также репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции. Для того, чтобы нарушения прекратились, санкции должны быть эффективными и применяться таким образом, чтобы их невозможно было обойти, например, импортируя товары через тайных агентов в третьих странах", - сказано в тексте обращения.