С 1 февраля Беларусь ограничена в правах и привилегиях Орхусской Конвенции

Белорусские власти отказались восстановить регистрацию общественной экологической организации «Экодом», в связи с чем с 1 февраля были приостановление особые права и привилегии Беларуси в рамках Орхусской Конвенции.

«Теперь Беларусь не может быть членами в Президиуме Конвенции, занимать должности председателей органов Конвенции и проводить в стране совещания экспертов или межправительственные совещания по Конвенции», - говорится в сообщении пресс-службы Экодома.

Решение о приостановке прав и привилегий Беларуси было принято на 7-ой встречи сторон Орхусской Конвенции 21 октября. Тогда, факт ликвидации Экодома был признан формой преследования экоНГО за их деятельность.

Орхусская конвенция - это международное соглашение о доступе к экологической информации, участии общественности в принятии экологически значимых решений и о доступе к правосудию по этим вопросам. Её уникальность в том, что она занимается реализацией прав общественности, а не регулирует отношения государств или международных организаций.