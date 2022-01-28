ЕС назвал позорной вехой 1000 политзаключенных в Беларуси

Европейский Союз выступил с заявлением на фоне сообщения о том, что число политических заключенных в Беларуси превысило 1000 человек.

"Число политзаключенных в Беларуси сейчас достигло 1000 и продолжает расти. Эта позорная веха отражает продолжающиеся репрессии режима Лукашенко против собственного народа. Помимо этого, тысячи протестующих бежали из страны, чтобы избежать преследований", - заявил представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Петер Стано.

По его словам, сегодня в Беларуси закрыто пространство для демократической политической оппозиции и деятельности свободных и независимых СМИ, а режим Лукашенко продолжает задерживать людей, подвергая их жестокому обращению и пыткам и приговаривая их к длительным срокам заключения во время политических процессов за закрытыми дверями.

"Юридическая защита политических заключенных стала опасной: как сообщается, более 40 адвокатов лишились лицензии. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ. ЕС снова заявляет о своем требовании немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных", - отметил Стано.