В ЕС настаивают на незамедлительном освобождении экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, которого суд ранее во вторник приговорил к 14 годам лишения свободы.

"ЕС требует немедленного... освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся за решеткой за выражение своих фундаментальных прав", - говорится в заявлении ЕС, передает Интерфакс-Запад.

В Брюсселе призвали власти Беларуси "прекратить репрессии".

Вместе с тем, в ЕС указали на важность "всеобъемлющего и настоящего политического диалога с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего главу "Белгазпромбанка", экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн (около $18 млн).