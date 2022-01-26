США обсуждают возможность поставок в Европу газа в случае обострения ситуации на Украине

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине.

Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы взаимодействуем с целым рядом стран и партнеров, чтобы обсудить возможность нехватки [газа]. Я не буду вдаваться в подробности этого. <...> Перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе. И поэтому мы привлекаем наших европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей. Но мы также работаем над поиском дополнительных объемов не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США», - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что американские власти «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей».

«Кроме того, мы взаимодействуем с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и обеспечить возможность перенаправления [газа] в Европу», - добавила пресс-секретарь.

Таким образом, подчеркнула Псаки, США «готовятся, как и во многих других областях, к ряду непредвиденных обстоятельств, если по ряду причин произойдет сбой» в поставке газа в Европу. Она также отметила, что «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США». «Это то, что мы ожидаем», - заключила пресс-секретарь, отказавшись отвечать на конкретные вопросы о переговорах с Катаром по этой теме.

Ранее во вторник первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что ситуация вокруг Украины, вероятно, приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.