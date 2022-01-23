Лукашенко и только он сможет совмещать должность президента и главы ВНС

Только Лукашенко сможет совмещать должность президента и председателя Всебелорусского народного собрания, заявила в эфире белорусского ТВ замглавы администрации Ольга Чуприс.
"Это касается только [Лукашенко] … и касается переходного периода, когда нам необходимо предусмотреть дополнительные страховочные тросы. Когда нам необходимо выстраивать всю систему. И вот здесь как раз помощь президента может оказаться необходимой", - заявила Чуприс.
По ее словам, инициатива должна исходить от ВНС, а Лукашенко
не может отказаться якобы может согласиться, а может и нет.
Согласно переходным положениям к поправкам в Конституцию, глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".
«Надо предоставить возможность ВНС обратиться с предложением к президенту занять должность председателя ВНС. Если в свою очередь президент сочтет возможным занять эту должность одновременно с должностью президента, то такая комбинация совмещения должностей возможна", - уточнила она.