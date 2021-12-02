Последнее обновление: 02.12.2021 13:31

Лукашенко допускает обнуление своих президентских сроков

Лукашенко допускает обнуление своих президентских сроков и досрочные президентские и парламентские выборы.

Такой вывод можно сделать из ответов Лукашенко в интервью РИА Новости. По его словам, после принятия поправок в Конституцию состоятся новые выборы всех органов власти.

"И парламента, и президентские, и делегатов Всебелорусского собрания. Нам до президентских выборов примерно три-четыре года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы. На основании того, если президент так решит. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены иные сроки выборов", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос «А вы пойдете на следующие выборы?», Лукашенко выдержал паузу и сказал «Не знаю». На вопрос «От чего это зависит?», Лукашенко ответил «От ситуации в стране прежде всего».

«Я об этом не думаю, честно тебе, я клянусь, я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая у нас с тобой сегодня перед глазами, к сожалению, тяжелая», — добавил пенсионер.

Лукашенко ничего не сказал про обнуление. Но, учитывая опыт референдума 1996 года, после которого первый президентский срок Лукашенко начал отсчитываться заново, с 1996 года, а не с 1994, то можно предположить, что после февральского референдума обнуление, позволяющее Лукашенко еще дважды занимать должность президента, будут считаться властями, как само собой разумеющееся.

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