Норвегия не сможет заменить Россию как поставщик газа в Германию

Норвегия - второй по значению поставщик газа в Германию - предупредила, что в случае срыва поставок газа из России не сможет восполнить нехватку топлива в ФРГ.

"Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью медиакомпании ZDF во вторник, 18 января.

Стёре 19 января прибывает в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, одно из посланий, которое он намерен донести до Шольца, это тот факт, что Норвегия, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране, все же намерена оставаться надежным поставщиком газа в Германию в долгосрочном плане.

В Германии на фоне конфликта между Россией и Украиной раздаются призывы покончить с зависимостью от российского газа. Христианский демократ Юрген Хардт недавно призвал сократить поставки газа из России. "Для меня неприемлемо, что мы остаемся в большой зависимости от газовых поставок из России, когда Россия в плане международного права является столь критическим партнером. Если Россия вторгнется в Украину, должно быть ясно, что запуск "Северного потока - 2" (СП-2) будет невозможен", - подчеркнул он.

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также поставил под вопрос запуск СП-2 на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.