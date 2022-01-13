Польша отказывается от российской нефти и переходит на саудовскую

Главный конкурент России в лице Саудовской Аравии, которая прежде была сфокусирована на клиентах в Азии, начинает вытеснять российских поставщиков из Польши на фоне нарастающей напряженности в отношениях двух стран.

В среду, 12 января, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco подписала долгосрочный контракт на поставки польской PKN Orlen до 337 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Саудовские поставки, которые танкерами будут доставляться в порты Балтийского моря, вырастут более чем втрое и покроют почти половину потребления нефти в Польше, которое составляет 650-700 тысяч баррелей в сутки.

Через Польшу саудовская нефть может хлынуть и в соседние страны, включая Литву и Чехию, где Orlen владеет заводами по ее переработке. Чтобы работать с ближневосточным сырьем, НПЗ может потребоваться модернизация, поскольку они были изначально «заточены» под российский сорт Urals.

Но это не останавливает ни Orlen, ни Saudi Aramcо, которая в дополнение к контракту на поставки приобретает 30-процентную долю в НПЗ польской Lotos за 243 млн евро. Этот завод обеспечит гарантированный спрос на нефть Aramcо, передает finanz.ru.

Сделки саудитов расширят их присутствие на рынке европейской нефтепеработки и нефтехимии и усилят позиции в регионе, где традиционно доминировала российская нефть, отмечают аналитики Bloomberg Intelligence.

По данным Минэнерго США, в 2020 году Польша была третьим крупнейшим клиентом РФ в Европе, приобретая 7% российского нефтяного экспорта после Германия (11%) и Нидерландов (11%).

Саудовские баррели заменят поставки от «Роснефти» по трубопроводу «Дружба». В марте прошлого года у российской компании истек долгосрочный контракт с Orlen - один из крупнейших в ее портфеле. Переговоры о его перезаключении затянулись на два месяца, а их итогом стало сокращение объемов на треть - до 3,6 млн тонн в год.

Польша впервые начала закупать саудовскую нефть в 2016 году, дополняя ее спотовыми партиями из Нигерии и Алжира. В прошлом году Orlen заключила контракт с американской Exxon на 1 млн тонн.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя сделку с саудитами, назвал ее «великим экономическим и политическим событием». «Благодаря подписанным контрактам энергетическая безопасность Центральной и Восточной Европы существенно улучшится», - заявил он.

Для Беларуси это означает дальнейшее болезненное сокращение валютных доходов от транзита энергоносителей на Запад.