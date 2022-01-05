Населению частично возместят расходы на реконструкцию распределительных электрических сетей

Совмин РБ постановлением №796 от 31 декабря 2021 года утвердил порядок частичного возмещения средств физическим лицам, участвовавшим в финансировании реконструкции распределительных электрических сетей энергоснабжающих организаций в индивидуальной жилой застройке.

Действие документа не распространяется на отношения по:

реконструкции потребителями электрической энергии электроустановок, подключение которых к электрическим сетям не приводит к росту электрической нагрузки в электрических сетях;

строительству новых участков электрических сетей, присоединяемых к электрическим сетям, реконструированным с привлечением средств физических лиц.

Положением определено, что частичное возмещение средств производится новыми потребителями электрической энергии по решениям рай-, горисполкомов, местных администраций районов в г. Минске (далее – местные исполнительные и распорядительные органы).

Размер такого возмещения рассчитывается энергоснабжающими организациями по запросу местных исполнительных и распорядительных органов, направляемому при обращении новых потребителей электрической энергии за осуществлением административных процедур по выдаче:

разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;

решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений пятого класса сложности.

Постановлением также утверждено Положение о порядке организации проектирования и реконструкции распределительных электрических сетей.

Документ вступает в силу с 8 января 2022 г.