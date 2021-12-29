Россия депортирует очередного участника протестов в Беларуси

Задержанного в России белорусского гражданина Дмитрия Подлобникова вывезли из СИЗО в Коломне и, возможно, уже экстрадируют в Беларусь.

Об этом сообщила российским СМИ его адвокат Мария Красова во вторник, 28 декабря.

По словам Красовой, еще днем он был в коломенском СИЗО-6, а сама она получила уведомление о встрече с подзащитным 29 декабря. Задержан Подлобников был в России еще в июле. Его экстрадиция в Беларусь проходит с нарушениями, считает адвокат, передает DW.

В документах на выдачу Подлобникова указано, что в Беларуси его подозревают по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии в отношении милиционера (статья 364 УК).

Подлобникову грозит до семи лет лишения свободы.

В августе 2020 года Подлобников участвовал в акциях протеста в белорусском Жлобине, он был задержан и отпущен через трое суток, а позже уехал в Россию.

Россия не в первый раз выдает в Беларусь участников прошлогодних протестов. В июле спортсмен Алексей Кудин, в Беларуси обвиняемый в сопротивлении милиции, был экстрадирован в Минск, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека. Позже суд приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии.

В сентябре суд Белгорода принял решение об экстрадиции в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы. ЕСПЧ запретил экстрадицию Дубойского.