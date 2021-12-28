Последнее обновление: 28.12.2021 17:19

Все больше американских танкеров меняют курс на Европу из-за роста цен на газ

Во время рождественских праздников число американских танкеров со сжиженным газом, которые теперь держат курс на Европу, увеличилось на треть на фоне резкого роста спотовых цен на природный газ.

Уже 20 танкеров с американским газом направляются в Европу, по сравнению с 15 за день до кануна католического Рождества. Еще 14 судов готовы плыть в направлении Европы и сейчас в ожидании окончательных команд, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Все происходит на фоне роста спотовых цен на голубое топливо. Даже после недавнего обвала цены на газ все еще в 10 раз выше, чем год назад.

Ранее Financial Times сообщила, что суда, везущие СПГ в Азию, развернулись в середине маршрута и сменили курс на Европу, так как пользователи там готовы платить за газ больше, чем азиаты.

В течение года Китай, Япония и Южная Корея опережали Европу по поставкам СПГ, который использовался на электростанциях. Теперь же хранилища в Азиатском регионе заполнены и владельцы судов разворачивают их, для того чтобы заработать на растущих ценах на европейском рынке.



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