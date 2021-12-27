Газпром увеличил отбор газа из хранилищ до пятилетнего максимума

Из-за аномально сильных морозов «Газпром» увеличил суточный отбор газа из российских хранилищ, этот показатель оказался на пятилетнем максимуме.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию компании.

В «Газпроме» отмечают, что погода также бьет рекорды: так, в Санкт-Петербурге, где расположена штаб-квартира компании, в ночь с 25 на 26 декабря была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет — минус 23 градуса.

Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки. Одновременно компания установила рекорд по суточным поставкам газа в Китай.

«Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщила компания.

В европейских подземных газовых хранилищах объем запасов сейчас на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. 43,1% от объема газа, который поступил в европейские ПХГ в этом году, уже израсходовано.

На Украине, по данным «Газпрома», установлен исторический минимум по запасам газа в ПХГ. Сейчас в них хранится 4,37 млрд куб. м, что на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.

24 декабря «Газпром» отчитался о рекордном суточном отборе газа из хранилищ в Европе — 700 млн и 712 млн куб. м 20 и 21 декабря соответственно. А в середине декабря компания сообщила, что из ПХГ Украины уже выкачаны почти все объемы газа, поступившего туда в рамках подготовки к зиме.

Цена январских фьючерсов на газ 27 декабря, по данным лондонской биржи ICE, составляет €97,95 за 1 МВт·ч (около $1160 за 1 тыс. куб. м). За сутки цена газа снизилась более чем на 11%.