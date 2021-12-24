Власти Беларуси шантажируют Украину признанием Крыма

Белорусские власти напрямую увязали позицию властей Украины по отношению к режиму в Минске с признанием Крыма российским.

В частности, комментируя высказывания Лукашенко о намерении посетить Крым, посол РБ в Украине Игорь Сокол заявил: «Позиция Лукашенко будет зависеть от позиции Украины».

«Мы никогда не ставили под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Но надо исходить из реальной политики. Признает (Лукашенко) или не признает, поедет он туда или не поедет – это зависит только от действий украинской власти», - сказал дипломат в эфире телеканала "Наш".

Он также сказал, что внешняя политика любого государства – это "не статический, а динамический материал", который меняется в зависимости от политических реалий.

«Мы видим, что Украина последние полтора года полностью радикализировалась по отношению к Беларуси. Поэтому все последующие действия Лукашенко будут являться ответными шагами на действия украинской власти", – добавил посол.

Иными словами, если власти Украины не станут поддерживать европейские санкции против Минска и продолжат экономическое сотрудничество, то вопрос признания вновь подвиснет в воздухе на неопределенное время. В противном же случае Лукашенко воспользуется приглашением Путина.