Общение с Лукашенко может закончиться уголовным делом о госизмене

Служба безопасности Украины возбудила в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко уголовное дело о государственной измене.

Шевченко в апреле приехал в Беларусь и встретился с Лукашенко. В тот же день партия «Слуга народа» заявила, что у него не было официальных полномочий на такую встречу, а позже исключила его из парламентской фракции «Слуга народа».

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание «русского мира» в Украине», - сообщил в соцсетях сам Шевченко.

Он утверждает, это дело связано с его дружбой с Беларусью.