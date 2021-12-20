Власти Беларуси завели новое уголовное дело на сына Бабарико

Сын Виктора Бабарико, Эдуард Бабарико не вышел на свободу по истечении 18 месяцев, поскольку в отношении него заведено новое уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико провел за решеткой 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Согласно новому делу он проходит подозреваемым по статье 130 часть 3 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) с наказанием до 12 лет лишения свободы и по статье 293 часть 1 УК (организация массовых беспорядков) с наказанием до 15 лет лишения свободы.

«В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.

По информации штаба, обвинение еще не предъявлено, на что у властей есть 10 дней с момента нового фактического задержания.

Эдуард Бабарико был задержан 18 июня 2020 года, полгода провел в СИЗО КГБ, после находится в СИЗО-1 г. Минска на ул. Володарского.