Последнее обновление: 19.10.2021 12:26

Власти Беларуси продлили главреду БелаПАН срок содержания под стражей

Директору и главному редактору информационной компании БелаПАН Ирине Левшиной, задержанной 18 августа, еще на два месяца продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на дочь Ирины Левшиной.

Не вышел на свободу после двух месяцев содержания под стражей и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. Официальной информации о продлении ему меры пресечения пока нет.

Левшиной и Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

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