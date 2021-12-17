Газпром начал заполнять газом вторую нитку "Северного потока 2"

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток 2" началась в пятницу, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Как и в ситуации с первой ниткой, вторая будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно, передает Интерфакс.

Первую нитку "Северного потока 2" заполнили техническим газом и подготовили к работе к октябре.

Вечером 16 декабря цена 1 тыс. куб. м газа в Европе по контрактам на поставки в январе следующего года превысила $1700, однако потом скорректировалась до $1672.