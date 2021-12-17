Саммит ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против властей Беларуси

Лидеры 27 стран ЕС осудили действия Минска по "инструментализации мигрантов и беженцев", в результате чего на границе с ЕС образовался гуманитарный кризис, и объявили о готовности принять новые санкции против Беларуси.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении саммита ЕС. Лидеры Евросоюза также потребовали обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям в Беларусь для помощи мигрантам, передает ТАСС.

"Европейский совет подчеркнул важность скорейшей реализации запретительных мер после утверждения пятого санкционного списка и заявил о готовности принять новые санкции в случае необходимости", - говорится в заявлении.

"Евросовет подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа для международных организаций в Беларусь и расширения гуманитарной поддержки, а также содействия возвращению мигрантов из Беларуси", - отмечается в документе. Участники саммита также призвали укреплять внешние границы ЕС и бороться с нелегальной перевозкой людей.

ЕС также призывает освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ, а также заявляет, что беларусский народ имеет право избирать президента на новых, свободных и справедливых выборах.