Премьер Беларуси пообещал Западу санкции сразу после выходных

Белорусские власти сразу после выходных дней намерены ввести «адекватные» и «симметричные санкции» в ответ на рестрикции Запада.

"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней. Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся ", - заявил в воскресном эфире белорусского ТВ премьер Роман Головченко.

По его словам, меры "будут приняты абсолютно адекватные".

"Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны", - пригрозил Головченко.

"Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся", - не обошлось без традиционного показушного самобичевания.