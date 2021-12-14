Премьер Польши: ЕС ужесточит санкции властей Беларуси в случае эскалации на границе

Власти Польши не будут тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых санкций в отношении Минска, если кризис на польско-белорусской границе продолжит развиваться.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Будапеште премьер Польши Матеуш Моравецкий, выступая по итогам встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы точно знаем, что Беларусь опасается экономических санкций, боится торговой блокады. Эти инструменты у нас припасены", - сказал он.

По словам Моравецкого, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее.

"Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики", - отметил премьер.