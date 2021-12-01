Польша обвинила Беларусь в обстреле освещения на границе

Министерство обороны Польши сообщило, что установленные на границе с Беларусью прожекторы были обстреляны из пневматического оружия в районе Тересполя.

"Рефлекторы были разбиты в результате выстрелов из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Министр обороны Мариуш Блащак назвал действия белорусской стороны «совершенно неприемлемыми» и заявил, что военный атташе Беларуси вызван в министерство.

«Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Беларуси с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя", - написал Блащак в Twitter.