Беларусь оказалась пятой в топе стран по числу арестованных журналистов в 2021 году

Беларусь стала 5 по счету страной в мире по числу журналистов, которых власть отправила за решетку за выполнение своих профессиональных обязанностей, следует из опубликованного в четверг доклада международного Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

Впрочем, отличилась не только Беларусь: в 2021 году за решеткой оказалось рекордное за все время наблюдений число журналистов – 293 сотрудника медиа (280 журналистов в 2020 году).

"Комитет установил, что в 2021 году число сотрудников СМИ, оказавшихся за решеткой из-за выполнения своих профессиональных обязанностей, достигло рекордных 293 человек. По меньшей мере 24 журналиста погибли из-за своей профессиональной деятельности в этом году, еще 18 умерли при обстоятельствах, недостаточно ясных для установления точной причины", - говорится в сообщении комитета.

Первое место по числу арестованных сотрудников СМИ удерживает Китай, где за решетку отправили 50 журналистов. На второе место вышла Мьянма (26) из-за событий, последовавших после прихода к власти военных. За ней, согласно докладу, следуют Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19).

В первой десятке указаны также Турция (18), Эритрея (16), Саудовская Аравия (14), Россия (14) и Иран (11).

"Причины того, что шестой год подряд число арестованных по всему миру журналистов превышает 250, разнятся от страны к стране. Но везде прослеживается четкая тенденция - усиливающееся неприятие независимой журналистики", - сказано в докладе.

В 2021 году 19 журналистов по всему миру были убиты за свою профессиональную деятельность, трое погибли во время работы в горячих точках, еще двое - во время освещения уличных протестов.