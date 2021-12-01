Последнее обновление: 01.12.2021 13:07

В Беларуси продолжаются обыски у журналистов и правозащитников

Утром 1 декабря по Беларуси прокатилась очередная волна обысков у журналистов и правозащитников, сообщают Белорусская ассоциация журналистов и правозащитный центр «Весна».

В частности, полтора часа длился обыск у журналистки Ларисы Щираковой в Гомеле. Сотрудники ДФР забрали телефон, аппаратуру, флешки и жесткие диски. После обыска ее допросили в ДФР. Она отказалась отвечать на вопросы. Щиракову устно предупредили об ответственности за разглашение материалов дела, поэтому она не рассказала подробности правозащитникам.

В Гродно прошел обыск у журналистки Надежды Витиной. Она задержана по «некому делу, в котором фигурирует ее личная переписка». В Кричеве обыскали журналиста Сергея Неровного.

В Минске обыски прошли как минимум у 10 человек, в Мозыре провели обыски у 2-х правозащитников, в Витебске – у одного.

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