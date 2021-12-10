Последнее обновление: 10.12.2021 13:37

Япония выделяет $0,5 млн. на помощь мигрантам в Беларуси

Правительство Японии 10 декабря приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере 0,5 миллиона долларов США в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Республике Беларусь.

Об этом говорится в сообщении МИД Японии. Речь идет о помощи мигрантам.

«Правительство Японии через Международную организацию по миграции (МОМ) предоставит гуманитарную помощь, такую как продукты питания, медицинские услуги, жилье, непродовольственные товары, включая одежду, а также защиту тем, кто желает пересечь границу», - говорится в сообщении.

«Эта помощь направлена на поддержку тех, кто находится … в приграничных районах с соседними странами ЕС, а также на содействие улучшению гуманитарных условий», - сказано в сообщении.

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