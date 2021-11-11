Последнее обновление: 11.11.2021 18:05

Власти Беларуси разместят детей мигрантов в «пионерлагере»

Министерство образования в ближайшее время подберет подходящий объект для размещения там детей мигрантов, которые оказались на границе Беларуси с Евросоюзом.

"Система образования, несомненно, готова выполнить поручение главы государства относительно поддержки в первую очередь детей, которые находятся в сложных условиях. В ближайшее время мы подберем какую-то базу, возможно, это будет детский оздоровительный лагерь, где созданы все условия", - сообщил министр образования Игорь Карпенко по итогам совещания у Лукашенко (цитата БелТА).

"… предложим беженцам возможность, чтобы дети по крайней мере находились не на границе, в этих полевых условиях, а в более приемлемых условиях", - добавил он.

Такая возможность будет предоставлена также матерям этих детей и беременным женщинам, сказал Карпенко.

"Поручите в правительстве, я думаю, и Минобразования, и вице-премьер соответствующий по социалке. Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9-м месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят: "Мы останемся здесь!". Но как здесь?! Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть… Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили", - сказал сегодня Лукашенко.

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