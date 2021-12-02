Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко

Великобритания ввела новые санкции против властей Беларуси, следует из обновленного санкционного списка правительства Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, которые предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, зампреда Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, сотрудников «СБ сегодня» Андрея Муковозчика и Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Санкции введены в отношении главы ГУБОПиК Андрея Паршина, судьи суда Фрунзенского района в Минске Натальи Бугук и бывшего помощника прокурора Алины Касьянчик.

Санкции веведены в отношении предприятия "Беларуськалий".

"Заморозка активов ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, затронет крупный источник дохода и иностранной валюты для режима Лукашенко", - сказано в заявлении МИД Великобритании.

"Великобритания верит в свободу слову, свободу СМИ и свободу собраний. Мы не будем закрывать глаза, когда представителей оппозиции, журналистов и активистов продолжают избивать, сажать за решетку и убивать или вынуждать бежать из страны", - заявила глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

В санкционном списке Великобритании значатся 108 физлиц и 10 компаний из Беларуси.