Великобритания расширила санкции в отношении режима Лукашенко

Великобритания обновила список представителей Беларуси, в отношении которых применяются санкции.

В санкционный список власти Великобритании добавили 27 новых фамилий. Таким образом в санкционном списке Великобритании числятся 88 граждан и 7 компаний Беларуси.

В список в частности добавлены:

Игорь Бурмистров (первый заместитель командующего внутренними войсками),

Сергей Калинник (начальник УВД Советского района Минска),

Олег Каразей (начальник управления профилактики МВД),

Дмитрий Курьян (заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД),

Павел Легкий (бывший заместитель министра информации, советник-посланник посольства Беларуси в России),

Игорь Луцкий (министр информации),

Вадим Пригара (начальник Молодечненского РОВД),

Виктор Станиславчик (заместитель начальника УВД Советского района Минска),

Виталий Стасюкевич (заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома),

Геннадий Богдан (заместитель управляющего делами президента),

Владимир Караник (бывший министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома),

Наталья Кочанова (председатель Совета Республики Национального собрания),

Артем Дунько (старший инспектор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля),

Иван Эйсмонт (председатель Национальной государственной телерадиокомпании),

Дмитрий Шумилин (заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома),

Андрей Швед (генеральный прокурор),

Александр Турчин (председатель Минского облисполкома),

Анатолий Сивак (бывший председатель Минского горисполкома, заместитель премьер-министра)

Елена Литвина (судья, суд Ленинского района Могилева)

Наталья Дедкова (судья, суд Партизанского района Минска)

Елена Живица (судья, суд Октябрьского района Минска)

Виктория Шабуня (судья, суд Центрального района Минска)

Александр Петраш (председатель суда Центрального района Минска)

Елена Некрасова (судья, суд Заводского района Минска)

Андрей Лагунович (судья, суд Советского района Гомеля)

Юлия Густыр (судья, суд Центрального района Минска)

Марина Федорова (судья, суд Советского района Минска).