МИД Эстонии: Новые санкции против властей Беларуси вступят в силу в четверг

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси должен вступить в силу на этой неделе в четверг, сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - сказала Лийметс, которую цитирует ERR.

Имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших под санкции, будут опубликованы только с официально согласованным пакетом санкций. "Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", - пояснила Лийметс.